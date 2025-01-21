*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Napájecí zdroj 100 W pro exteriér
Tento venkovní napájecí zdroj Vám umožní rozzářit celou zahradu chytrým světlem. Jednoduše připojte dva kabely (každý může měřit až 30 metrů) ke konektoru libovolného nízkonapěťového venkovního svítidla Philips Hue. Na jeden zdroj můžete připojit svítidla o celkovém výkonu 100 W.
- Prodlužovací kabel
- Výkon až 100 W
- Černá
Snadná instalace a rozšíření
Rozjasněte tmavé cesty, osvětlete si pozemek nebo vytvořte jedinečnou atmosféru na terase. Můžete to udělat sami, pomocí bodových světel nebo světelných sloupků Hue. Výrobky jsou napájené nízkým napětím, bezpečně se používají a snadno se instalují. Venkovní osvětlení bez námahy: jednoduše tvořte a rozšiřujte, jak se vám líbí.
Specifikace
Design a provedení
Barva
Černá
Materiál
Syntetika