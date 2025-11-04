Podpora
Napájecí zdroj 40 W pro exteriér

Tento venkovní napájecí zdroj vám umožňuje přidávat různá světla až po 40 wattů, takže spuštění vašeho venkovního systému chytrého osvětlení bude hračka. Na maximálně 35metrový kabel můžete připojit libovolné nízkonapěťové venkovní svítidlo Philips Hue a přidávat další svítidla, dokud nedosáhnete prahové hodnoty zdroje napájení 40 wattů.

Položka již není k dispozici

  • Prodlužovací kabel
  • Výkon až 40 W
  • Černá
    Černá

    Syntetika

