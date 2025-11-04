Napájecí zdroj 40 W pro exteriér
Tento venkovní napájecí zdroj vám umožňuje přidávat různá světla až po 40 wattů, takže spuštění vašeho venkovního systému chytrého osvětlení bude hračka. Na maximálně 35metrový kabel můžete připojit libovolné nízkonapěťové venkovní svítidlo Philips Hue a přidávat další svítidla, dokud nedosáhnete prahové hodnoty zdroje napájení 40 wattů.
Nejzajímavější výrobky
- Prodlužovací kabel
- Výkon až 40 W
- Černá
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
Černá
Materiál
Syntetika