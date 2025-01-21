Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue Perifo, lišta 0,5 m

Perifo, lišta 0,5 m

Tato černá půlmetrová lišta umožňuje libovolným způsobem rozmístit lištové osvětlení. Světla Perifo zacvaknete přímo do lišty. Pouze pro lištové osvětlení Perifo.

Nejzajímavější výrobky

  • Přizpůsobitelné a rozšiřitelné provedení
  • 0,5 metru
  • Zahrnuje veškerý montážní materiál
  • Včetně krytu lišty
  • Včetně 1 záslepky
Zobrazit všechny produktové specifikace
Najděte příručku pro výrobek
Vyžaduje Philips Hue Bridge

Vyžaduje Philips Hue Bridge

Připojte Philips Hue Bridge a světla, abyste je mohli ovládat z chytrého telefonu nebo tabletu pomocí aplikace Philips Hue.

Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    Černá

  • Materiál

    Kov

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Podporované systémy

Jiné

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu