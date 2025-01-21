*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Perifo, lišta 1,5 m
Tato bílá 1,5metrová lišta umožňuje libovolným způsobem rozmístit lištové osvětlení. Světla Perifo zacvaknete přímo do lišty. Pouze pro lištové osvětlení Perifo.
- Přizpůsobitelné a rozšiřitelné provedení
- 1,5 metru
- Zahrnuje veškerý montážní materiál
- Včetně krytu lišty
- Včetně 1 záslepky
Vyžaduje Philips Hue Bridge
Připojte Philips Hue Bridge a světla, abyste je mohli ovládat z chytrého telefonu nebo tabletu pomocí aplikace Philips Hue.
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Kov