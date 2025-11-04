Play HDMI Sync Box
Philips Hue HDMI Sync Box synchronizuje vaše Philips Hue osvětlení s dějem na obrazovce. Svá A/V zařízení můžete připojit pomocí 4 HDMI portů. Získáte tak barevné osvětlení, které reaguje na obsah, který zrovna posloucháte, nebo sledujete.
- Vyžaduje Philips Hue Bridge
- Synchronizujte světla s libovolným zařízením HDMI
- Podporuje Dolby Vision, HDR10+ a 4K
- Nastavení intenzity a jasu
Specifikace
Design a provedení
Barva
Černá
Materiál
Syntetika
Kov