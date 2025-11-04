Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue Play HDMI Sync Box

Play HDMI Sync Box

Philips Hue HDMI Sync Box synchronizuje vaše Philips Hue osvětlení s dějem na obrazovce. Svá A/V zařízení můžete připojit pomocí 4 HDMI portů. Získáte tak barevné osvětlení, které reaguje na obsah, který zrovna posloucháte, nebo sledujete.

Položka již není k dispozici

Nejzajímavější výrobky

  • Vyžaduje Philips Hue Bridge
  • Synchronizujte světla s libovolným zařízením HDMI
  • Podporuje Dolby Vision, HDR10+ a 4K
  • Nastavení intenzity a jasu
Zobrazit všechny produktové specifikace
Find your product manual

Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    Černá

  • Materiál

    Syntetika

    Kov

Odolnost

Ochrana životního prostředí

Rozměry a hmotnost balení

Informace o balení

Spotřeba

Spotřeba elektrické energie

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Obsah balení

Podporované systémy

Jiné