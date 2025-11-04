Prodlužovací kabel a kryt elektrické skříňky Perifo
Získejte větší flexibilitu při instalaci lištového osvětlení Perifo. Montážní sada obsahující patici, kterou zapojíte do elektrického rozvodu, takže je diskrétně skrytá. Připevněný látkový kabel poté napevno připojíte k napájecímu zdroji Perifo, který může být až 1 metr daleko.
- Umožňuje flexibilní umístění
- Včetně metrového kabelu
- Včetně krytu elektrické skříňky
Specifikace
Design a provedení
Barva
Černá
Materiál
Syntetika