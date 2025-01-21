*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Prodlužovací kabel pro světelný pás Philips Hue Play Gradient Lightstrip
Díky tomuto prodlužovacímu kabelu s délkou 2,5 m pro světelný pás Play gradient lightstrip můžete mít mezi zásuvkou a televizorem větší vzdálenost.
- Délka 2,5 m
- Černá
Specifikace
Design a provedení
Barva
Černá
Materiál
Syntetika