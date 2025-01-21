Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue Prodlužovací kabel pro světelný pás Philips Hue Play Gradient Lightstrip

Prodlužovací kabel pro světelný pás Philips Hue Play Gradient Lightstrip

Díky tomuto prodlužovacímu kabelu s délkou 2,5 m pro světelný pás Play gradient lightstrip můžete mít mezi zásuvkou a televizorem větší vzdálenost.

  • Délka 2,5 m
  • Černá
Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    Černá

  • Materiál

    Syntetika

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Různé

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Podporované systémy

Jiné

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu