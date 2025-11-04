Pružná spojka Perifo, bílá
Pomocí pružné spojky dokážete vytvořit prakticky jakýkoli tvar kolejnic. Připojte kolejnice, a pak spojku ohněte libovolným směrem, případně ji využijte k tomu, aby kolejnicové osvětlení přecházelo ze stropu na stěnu. Určená jenom pro kolejnicové osvětlení řady Perifo.
- Propojuje dvě lišty
- Vytvořte si roh v libovolném úhlu
- Na liště zabere až 17,6 cm
- Prodlouží celkovou délku až o 3,5 cm
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Syntetika