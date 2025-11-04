Podpora
Black Perifo flexible connector, rectangular shape, matte finish, visible braided cable and copper-colored ports on each end.

Pružná spojka Perifo, černá

Pomocí pružné spojky dokážete vytvořit prakticky jakýkoli tvar kolejnic. Připojte kolejnice, a pak spojku ohněte libovolným směrem, případně ji využijte k tomu, aby kolejnicové osvětlení přecházelo ze stropu na stěnu. Určená jenom pro kolejnicové osvětlení řady Perifo.

  • Propojuje dvě lišty
  • Vytvořte si roh v libovolném úhlu
  • Na liště zabere až 17,6 cm
  • Prodlouží celkovou délku až o 3,5 cm
  • Barva

    Černá

  • Materiál

    Syntetika

