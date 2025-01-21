*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Sada zabezpečeného kabelového videozvonku
S balíčkem domovního zvonku a vyzvánění Hue už nikdy nezmeškáte návštěvu ani zásilku – dostávejte okamžitá upozornění na pohyb a návštěvníky, sledujte všechno v rozlišení 2K s technologií Starlight a zůstaňte ve spojení díky obousměrné komunikaci odkudkoli. Zatímco domovní zvonek aktivuje světla Philips Hue a odesílá oznámení v reálném čase, chytré vyzvánění vydává zvuková upozornění. Všechno dokonale spolupracuje se světly a příslušenstvím Hue, aby se zvýšila bezpečnost vašeho domova ve dne i v noci.
Nejzajímavější výrobky
- 2K rozlišení videa s širokoúhlým záběrem
- Detekce pohybu aktivuje oznámení i světla Philips Hue
- Obousměrný zvuk pro snadnou komunikaci
- Zvukové upozornění kdekoli u vás doma
- Aktivuje zvukové alarmy
Nechávejte si posílat upozornění, když se detekuje nějaký pohyb. Sledujte živý video přenos a mluvte s návštěvníky pomocí vestavěného mikrofonu – abyste měli klid na duši, i když nejste právě doma.
Když videozvonek zaznamená pohyb, světla Philips Hue se automaticky rozsvítí. A když někdo zazvoní na domovní zvonek, světla jemně bliknou – abyste věděli, že někdo stojí u dveří.
Živý přenos z videozvonku se dá sledovat na kompatibilních chytrých displejích pomocí asistentů Alexa, Asistent Google nebo Apple Home.
Užijte si rozlišení 2K a 180° pohled od hlavy až k patě– ideální ke sledování lidí, kteří přišli k vašim dveřím, nebo doručených balíčků.
Zvonek, vyzvánění i světla Philips Hue můžete ovládat rovnou z aplikace Hue – žádnou další už nepotřebujete. Dostávejte okamžitá oznámení, upravujte si nastavení a zůstaňte ve spojení odkudkoli.
Vychutnejte si ostré a realistické video v kteroukoli denní dobu. Technologie Starlight vylepšuje výkon za slabého osvětlení. Nabídne vám ostrý výhled za vaše dveře v plných barvách – a to i prakticky v úplné tmě.
Chytrý zvonek se dá zapojit u vás doma do libovolné zásuvky.
Dostávejte zvuková upozornění kdekoli u vás doma i okamžitá oznámení na telefonu, když je někdo u dveří.
Specifikace
Design a provedení
Barva
Černá
Materiál
Plast