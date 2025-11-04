Smart Plug
Toto malé, nenáročné příslušenství vám umožní proměnit jakékoli světlo - i to, do kterého nemůžete umístit žárovku Hue - na chytré světlo, které můžete ovládat pomocí aplikace Hue nebo hlasem. Použijte Bluetooth a ihned ovládejte svá světla nebo se připojte k Hue Bridge a odemkněte další funkce.
- S podporou Bluetooth
- S podporou Hue Bridge
- Do systému Hue připojíte jakékoli svítidlo
- Bezprostřední ovládání přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Syntetika