Pohled zpředu zblízka na produkt Hue Stropní svítidlo Perifo, 1bodové, napájecí zdroj 100 W

Stropní svítidlo Perifo, 1bodové, napájecí zdroj 100 W

Tento zdroj napájení se připojí ke konci jedné lišty Perifo a zapojí do domácí elektrické sítě. Jedna jednotka zvládne napájet až 100 W světel – součtem příkonu jednotlivých světel získáte prahovou hodnotu. Pouze pro lištové osvětlení Perifo.

  • Určeno na strop
  • Připojuje se na konec lišty
  • Kabeláž ke zdroji elektřiny
  • Včetně krytu elektrické skříňky
  • Příkon až 100 wattů
Vyžaduje Philips Hue Bridge

Připojte Philips Hue Bridge a světla, abyste je mohli ovládat z chytrého telefonu nebo tabletu pomocí aplikace Philips Hue.

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu