*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Stropní svítidlo Perifo, 2bodové, napájecí zdroj 100 W
K tomuto napájecímu zdroji se mohou připojit dvě lišty Perifo a zapojuje se do domácí elektrické sítě. Jedna jednotka zvládne napájet světla o příkonu až 100 W – součtem příkonu jednotlivých světel získáte prahovou hodnotu. Pouze pro lištové osvětlení Perifo.
- Určeno na strop
- Propojuje dvě lišty
- Kabeláž ke zdroji elektřiny
- Včetně krytu elektrické skříňky
- Příkon až 100 wattů
Vyžaduje Philips Hue Bridge
Připojte Philips Hue Bridge a světla, abyste je mohli ovládat z chytrého telefonu nebo tabletu pomocí aplikace Philips Hue.
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Syntetika