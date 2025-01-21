Synchronizace obrazovky s Philips Hue Play
Nekoukejte jen na televizi — zažijte ji! Hue screen sync je plug-and-play řešení navržené tak, aby vám pomohlo začít se světem Hue zábavy. Bez problémů se připojí k vaší televizi a synchronizuje obsah na obrazovce s vaším Hue osvětlením v reálném čase, čímž každý okamžik promění v nádherně sladěnou hru světla a barev. Synchronizujte své oblíbené filmy, seriály a sportovní přenosy – ať už je sledujete v oblíbených aplikací nebo prostřednictvím televizního vysílání. Fisheye objektiv zaznamená celou obrazovku od okraje ke kraji. Pokročilý synchronizační algoritmus analyzuje každou barvu, aby zajistil optimální synchronizaci osvětlení, takže vaše osvětlení Hue kopíruje dění — i když se světelné podmínky ve vaší místnosti změní. V aplikaci Hue Play si nastavte zónu pro zábavu, osvětlení snadno synchronizujte s Hue Play screen sync a poté si zážitek upravte tak, aby atmosféra ladila s tím, na co právě koukáte.
Nejzajímavější výrobky
- Jednoduché plug-and-play řešení
- Synchronizujte přes aplikaci Hue jakýkoli obsah
- Zachycení celé obrazovky pomocí objektivu typu rybí oko
- Pokročilý algoritmus sladění barev
- Bezproblémová integrace se systémem Hue
Synchronizujte světla Philips Hue s televizní obrazovkou
Vytvořte působivý multimediální zážitek se systémem Philips Hue Play HDMI Sync Box. Jednoduše propojte Sync Box se zařízením se vstupem HDMI – například streamovacím zařízením, herní konzolí, set-top boxem a dalšími a sledujte streamingové služby typu Netflix a Amazon Prime. Osvětlení se bude stmívat, rozjasňovat a měnit barvu v závislosti na scéně na televizní obrazovce.
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
Černá
Materiál
Plast