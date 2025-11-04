Podpora
Perifo T-shape connector in black with matte finish, featuring a compact rectangular form and visible copper contacts at the ends.

T-spojka Perifo, černá

Pomocí T-spojky si propojte tři kolejnice dohromady a vytvořte kolejnicové osvětlení Perifo ve tvaru T. Pokud chcete chytrým kolejnicovým osvětlením prozářit celou místnost, nechte kolejnice vést třemi různými směry v libovolné délce. Určené pouze pro kolejnicové osvětlení řady Perifo.

Položka již není k dispozici

  • Slouží k propojení tří kolejnic
  • Vytvoří tvar T
  • Na liště zabere až 37 cm
  • Prodlouží celkovou délku o 3 cm
