T-spojka Perifo, černá
Pomocí T-spojky si propojte tři kolejnice dohromady a vytvořte kolejnicové osvětlení Perifo ve tvaru T. Pokud chcete chytrým kolejnicovým osvětlením prozářit celou místnost, nechte kolejnice vést třemi různými směry v libovolné délce. Určené pouze pro kolejnicové osvětlení řady Perifo.
- Slouží k propojení tří kolejnic
- Vytvoří tvar T
- Na liště zabere až 37 cm
- Prodlouží celkovou délku o 3 cm
Specifikace
Design a provedení
Barva
Černá
Materiál
Syntetika