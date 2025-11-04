Vypínač se stmívačem (poslední model)
Můžete ztemnit nebo rozjasnit celou místnost, přepínat světelné scény nebo si nastavit to nejvhodnější osvětlení podle denní doby. Stmívač Hue se dá připevnit na stěny nebo na magnetické povrchy, ale využijete ho také jako přenosné dálkové ovládání světel kdekoli v domě.
Nejzajímavější výrobky
- Bezdrátová montáž
- Napájení z baterií
- Snadný přístup ke světelným scénám
- Lze používat jako dálkový ovladač
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Syntetika