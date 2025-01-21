Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White A60 – chytrá žárovka s paticí E27 – 800 (sada 4 kusů)

A60 – chytrá žárovka s paticí E27 – 800 (sada 4 kusů)

Naše zatím nejchytřejší žárovka rozzáří vaši domácnost teplým bílým světlem (2700K) špičkové kvality. Protože má maximální jasnost 810 lumenů a schopnost obrovského ztlumení, můžete si světlo opravdu nastavit tak, jak vám přesně vyhovuje. Dá se totiž v aplikaci Hue plynule regulovat od plného jasu až na pouhých 5 %.

  • Až 810 lumenů
  • Teplé bílé světlo
  • Ztlumení až na 5 %
  • Ovládání aplikací nebo hlasem
*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu