*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
A60 – chytrá žárovka s paticí E27 – 810 (sada 2 kusů)
Naše zatím nejchytřejší žárovka rozzáří vaši domácnost teplým bílým světlem (2700K) špičkové kvality. Protože má maximální jasnost 810 lumenů a schopnost obrovského ztlumení, můžete si světlo opravdu nastavit tak, jak vám přesně vyhovuje. Dá se totiž v aplikaci Hue plynule regulovat od plného jasu až na pouhých 5 %.
- Až 810 lumenů
- Teplé bílé světlo
- Ztlumení až na 5 %
- Ovládání aplikací nebo hlasem
Specifikace
Odolnost
Odolnost
Počet cyklů zapnutí
50 000
Nominální životnost
25 000