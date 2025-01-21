*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
A60 – inteligentní žárovka s paticí E27 – 810
Naše zatím nejchytřejší žárovka rozzáří vaši domácnost teplým bílým světlem (2700K) špičkové kvality. Protože má maximální jasnost 810 lumenů a dá se regulovat, můžete si světlo opravdu nastavit tak, jak vám přesně vyhovuje.Dá se totiž v aplikaci Hue plynule regulovat od plného jasu až na pouhých 5 %.
- Až 810 lumenů
- Teplé bílé světlo (2700 K)
- Stmívatelné až na 5% jasnost
- Ovládání aplikací nebo hlasem
- Snadná instalace i používání
Ovládejte aplikací Bluetooth až 10 světel
Aplikace Hue Bluetooth vám umožňuje ovládat chytré osvětlení Hue v jedné místnosti u vás doma.Můžete přidat až deset chytrých světel a ovládat je jednoduchým stisknutím tlačítka na vašem mobilním zařízení.
Ovládejte světla hlasem*
Philips Hue funguje s hlasovými asistenty Amazon Alexa či Google Assistant po spárování se zařízeními Google Nest nebo Amazon Echo. Pomocí jednoduchých hlasových příkazů můžete ovládat několik světel, ale i třeba jediné svítidlo v mísnosti.
Navoďte si správnou atmosféru jemným bílým světlem
Žárovky a svítidla Hue vyzařují jemné bílé světlo. Tato chytrá světla lze stmívat (od jasného denního osvětlení až po slabé noční osvětlení), abyste svoji domácnost mohli naplnit ideální intenzitou teplého světla právě tehdy, kdy se vám to hodí.
Hue Bridge vám nabídne kompletní nabídku funkcí pro chytré osvětlení
Hue Bridge přináší funkce, díky kterým je chytré osvětlení skutečně chytré – ovládání i mimo domov, hlasové ovládání, automatické osvětlení a mnoho dalšího. Přidejte do své Hue domácnosti Bridge a vytvořte pohlcující zážitky s technologií, která je bezpečná a spolehlivá. Hue Bridge je klíčem k chytrému osvětlení, jaké jste ještě neviděli.
Specifikace
Odolnost
Počet cyklů zapnutí
50 000
Nominální životnost
25 000