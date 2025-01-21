Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White A60 – inteligentní žárovka s paticí E27 – 810

A60 – inteligentní žárovka s paticí E27 – 810

Naše zatím nejchytřejší žárovka rozzáří vaši domácnost teplým bílým světlem (2700K) špičkové kvality. Protože má maximální jasnost 810 lumenů a dá se regulovat, můžete si světlo opravdu nastavit tak, jak vám přesně vyhovuje.Dá se totiž v aplikaci Hue plynule regulovat od plného jasu až na pouhých 5 %.

Nejzajímavější výrobky

  • Až 810 lumenů
  • Teplé bílé světlo (2700 K)
  • Stmívatelné až na 5% jasnost
  • Ovládání aplikací nebo hlasem
  • Snadná instalace i používání
Zobrazit všechny produktové specifikace
Najděte příručku pro výrobek
Ovládejte aplikací Bluetooth až 10 světel

Ovládejte aplikací Bluetooth až 10 světel

Aplikace Hue Bluetooth vám umožňuje ovládat chytré osvětlení Hue v jedné místnosti u vás doma.Můžete přidat až deset chytrých světel a ovládat je jednoduchým stisknutím tlačítka na vašem mobilním zařízení.

Ovládejte světla hlasem*

Ovládejte světla hlasem*

Philips Hue funguje s hlasovými asistenty Amazon Alexa či Google Assistant po spárování se zařízeními Google Nest nebo Amazon Echo. Pomocí jednoduchých hlasových příkazů můžete ovládat několik světel, ale i třeba jediné svítidlo v mísnosti.

Navoďte si správnou atmosféru jemným bílým světlem

Navoďte si správnou atmosféru jemným bílým světlem

Žárovky a svítidla Hue vyzařují jemné bílé světlo. Tato chytrá světla lze stmívat (od jasného denního osvětlení až po slabé noční osvětlení), abyste svoji domácnost mohli naplnit ideální intenzitou teplého světla právě tehdy, kdy se vám to hodí.

Hue Bridge vám nabídne kompletní nabídku funkcí pro chytré osvětlení

Hue Bridge vám nabídne kompletní nabídku funkcí pro chytré osvětlení

Hue Bridge přináší funkce, díky kterým je chytré osvětlení skutečně chytré – ovládání i mimo domov, hlasové ovládání, automatické osvětlení a mnoho dalšího. Přidejte do své Hue domácnosti Bridge a vytvořte pohlcující zážitky s technologií, která je bezpečná a spolehlivá. Hue Bridge je klíčem k chytrému osvětlení, jaké jste ještě neviděli.

Specifikace

Odolnost

  • Počet cyklů zapnutí

    50 000

  • Nominální životnost

    25 000

Ochrana životního prostředí

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Charakteristika světla

Rozměry a hmotnost balení

Informace o balení

Spotřeba elektrické energie

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Žárovka

Obsah balení

Podporované systémy

Jiné

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu