A60 – inteligentní žárovka s paticí E27 – 800
Začínáme se sadou pro světelná schémata Philips Hue. Pomocí žárovky s paticí E27 a stmívače, jež jsou součástí balení, můžete procházet čtyřmi předvolenými schématy osvětlení a využívat bezdrátové stmívání. Připojením k můstku Hue Bridge získáte přístup k chytrým funkcím.
Nejzajímavější výrobky
- White Ambiance
- S podporou Hue Bridge
- Až 800 lumenů*
- 1 × žárovka E27
- Teplé až studené bílé světlo
- Vypínač se stmívačem součástí balení
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
62x110