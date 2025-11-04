Podpora
A white smart bulb, a white wireless dimmer switch, and packaging box with product details and energy rating label are visible.

A60 – inteligentní žárovka s paticí E27 – 800

Začínáme se sadou pro světelná schémata Philips Hue. Pomocí žárovky s paticí E27 a stmívače, jež jsou součástí balení, můžete procházet čtyřmi předvolenými schématy osvětlení a využívat bezdrátové stmívání. Připojením k můstku Hue Bridge získáte přístup k chytrým funkcím.

  • White Ambiance
  • S podporou Hue Bridge
  • Až 800 lumenů*
  • 1 × žárovka E27
  • Teplé až studené bílé světlo
  • Vypínač se stmívačem součástí balení
