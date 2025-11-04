Čtvercový světelný panel Aurelle
Připojte světelný panel Philips Hue Aurelle White Ambiance do svého systému Philips Hue a užívejte si přirozeného bílého světla, které vám pomůže probudit se, nabrat energii, soustředit se, číst si a odpočívat. Je navrženo pro větší pocit prostoru ve vašem domě.
Nejzajímavější výrobky
- White Ambiance
- Vypínač se stmívačem součástí balení
- Integrované LED
- White
- Chytré ovládání pomocí Hue bridge*
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Materiál
hliník