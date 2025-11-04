Čtverný reflektor Buckram
Černé bodové svítidlo Philips Hue white ambiance Buckram s bílou atmosférou vám nabízí čtyři světelné body, které rozjasní jakoukoli místnost. Namířením kteréhokoli ze světel na konkrétní místo můžete zvýraznit atmosféru místnosti. Světlo můžete ovládat přímo přiloženým vypínačem se stmívačem Hue nebo pomocí Bluetooth. Více funkcí inteligentního osvětlení získáte připojením svítidla k Hue Bridge.
- White Ambiance
- Včetně žárovky LED GU10
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Včetně vypínače se stmívačem
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Barva
Černá
Materiál
Kov