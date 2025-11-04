Dvojité bodové svítidlo Buckram
Bílé bodové svítidlo Philips Hue white ambiance Buckram s bílou atmosférou nabízí hřejivé i chladné tóny bílé pro jakoukoli každodenní činnost. Namířením kteréhokoli ze světel na konkrétní místo můžete zvýraznit atmosféru místnosti. Světlo můžete ovládat přímo přiloženým vypínačem se stmívačem Hue nebo pomocí Bluetooth. Více funkcí získáte připojením svítidla k Hue Bridge.
Nejzajímavější výrobky
- White Ambiance
- Včetně žárovky LED GU10
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Včetně vypínače se stmívačem
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Kov