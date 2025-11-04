Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White Ambiance Dvojité bodové svítidlo Buckram

Dvojité bodové svítidlo Buckram

Černé bodové svítidlo Philips Hue white ambiance Buckram s bílou atmosférou vám nabízí dva světelné body, které rozjasní jakoukoli místnost. Namířením kteréhokoli ze světel na konkrétní místo můžete zvýraznit atmosféru místnosti. Světlo můžete ovládat přímo přiloženým vypínačem se stmívačem Hue nebo pomocí Bluetooth. Více funkcí získáte připojením svítidla k Hue Bridge.

Položka již není k dispozici

Nejzajímavější výrobky

  • White Ambiance
  • Včetně žárovky LED GU10
  • Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
  • Včetně vypínače se stmívačem
  • Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Zobrazit všechny produktové specifikace
Find your product manual

Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    Černá

  • Materiál

    Kov

Odolnost

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Charakteristika světla

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Podporované systémy

Jiné