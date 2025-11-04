Dvojité bodové svítidlo Pillar
Chcete-li osvětlit jakoukoli místnost domácnosti hřejivými či chladnými tóny bílé, zvolte černé dvoubodové svítidlo Philips Hue white ambiance Pillar s bílou atmosférou. Světlo můžete ovládat přímo přiloženým vypínačem se stmívačem Hue nebo pomocí Bluetooth. Chcete-li objevit kompletní paletu možností osvětlení, připojte svítidlo k Philips Hue Bridge.
Nejzajímavější výrobky
- White Ambiance
- Včetně žárovky LED GU10
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Včetně vypínače se stmívačem
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Barva
Černá
Materiál
Kov