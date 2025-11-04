Podpora
Dvojité bodové svítidlo Pillar

Chcete-li osvětlit jakoukoli místnost domácnosti hřejivými či chladnými tóny bílé, zvolte dvoubodové svítidlo Philips Hue white ambiance Pillar s bílou atmosférou. Můžete je ovládat přímo přiloženým vypínačem se stmívačem Hue nebo pomocí Bluetooth. Chcete-li objevit kompletní paletu možností osvětlení, připojte svítidlo k Philips Hue Bridge.

  • White Ambiance
  • Včetně žárovky LED GU10
  • Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
  • Včetně vypínače se stmívačem
  • Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
