Sada s 1 kusem standardní žárovky A60 B22 s tradičním vzhledem
U těchto chytrých LED žárovek A60 se retro styl spojuje s moderními prvky. Žárovky mají klasický tvar se stočeným vnitřním vláknem, patici B22 a svítí stmívatelným teplým i studeným bílým světlem.
Nejzajímavější výrobky
- White Ambiance Filament
- S podporou Bluetooth
- S podporou Hue Bridge
- Teplé až studené bílé světlo
- Bezprostřední ovládání přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
60x114