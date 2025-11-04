Jeden reflektor Buckram
Bodová světla Buckram systému Philips Hue s bílou atmosférou jsou vybavena kombinací bezdrátového přepínače ztlumení a bílé žárovky GU10 LED, která vám pomůže odpočívat, číst si, soustředit se a dodá vám energii. Užijte si přirozené bílé světlo, které se přizpůsobuje vašim každodenním aktivitám.
Nejzajímavější výrobky
- White Ambiance
- S podporou Hue Bridge
- Vypínač se stmívačem součástí balení
- GU10
- White
- Chytré ovládání pomocí Hue bridge*
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Kov