Jednoduché bodové svítidlo Buckram, rozšířené
Černé bodové svítidlo Philips Hue white ambiance Buckram s bílou atmosférou nabízí hřejivé i chladné tóny bílé pro jakoukoli každodenní činnost. Svítidlo můžete nasměrovat tak, aby osvítilo ty správné rohy místnosti. Ovládat ho můžete přímo pomocí Bluetooth. Více funkcí inteligentního osvětlení získáte připojením svítidla k Hue Bridge.
- White Ambiance
- Včetně žárovky LED GU10
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Barva
Černá
Materiál
Kov