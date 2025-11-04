Jednoduché bodové svítidlo Pillar
Když je součástí vašeho systému Philips Hue bodové světlo Philips Hue Pillar s bílou atmosférou, můžete si užívat přirozeného bílého světla, které vám pomůže probudit se, nabrat energii, soustředit se, číst a odpočívat. Vysoce kvalitní bodové světlo vytvořené s ohledem na trvanlivost a detail.
- White Ambiance
- Vypínač se stmívačem součástí balení
- GU10
- White
- Chytré ovládání pomocí Hue bridge*
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Kov