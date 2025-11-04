Jednoduché bodové svítidlo Runner, rozšířené
Černé bodové svítidlo Philips Hue white ambiance Runner s bílou atmosférou má nastavitelnou hlavici a umožňuje osvětlit jakýkoli roh místnosti hřejivými či chladnými tóny bílé. Užívejte si jakoukoli denní činnost s vestavěnými světelnými schématy. Světlo můžete ovládat přímo pomocí Bluetooth. Více funkcí získáte připojením svítidla k Hue Bridge.
Nejzajímavější výrobky
- White Ambiance
- Včetně žárovky LED GU10
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
Černá
Materiál
Kov