Koupelnové bodové svítidlo Adore
Zakomponujte toto bodové svítidlo Philips Hue Adore s bílým světlem do své koupelny a užijte si světelná schémata, která vás naplní energií, pomohou vám se soustředit, číst si a relaxovat. Pomocí stmívače můžete snadno vytvořit tu správnou atmosféru pro všechny okamžiky.
Nejzajímavější výrobky
- White Ambiance
- Vypínač se stmívačem součástí balení
- GU10
- White
- Chytré ovládání pomocí Hue bridge*
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Kov