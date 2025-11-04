Koupelnové bodové svítidlo Adore
Stropní svítidlo Philips Hue white ambiance Adore s bílou atmosférou vám nabízí dva světelné body, které rozjasní jakoukoli místnost. Vestavěná světelná schémata Energise, Concentrate, Read a Relax (pro oživení, soustředění, četbu i odpočinek). Světlo můžete ovládat přímo přiloženým vypínačem se stmívačem Hue nebo pomocí Bluetooth. Chcete-li objevit více vlastností, stačí připojit k Hue Bridge.
- White Ambiance
- Včetně žárovky LED GU10
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Včetně vypínače se stmívačem
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Kov