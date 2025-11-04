Podpora
Adore bar tube smart light in a white matte finish, featuring a linear shape with three cylindrical adjustable light heads.

Koupelnové bodové svítidlo Adore

Stropní bodové svítidlo Philips Hue white ambiance Adore s bílou atmosférou vám nabídne tři světelné body, které rozjasní jakoukoli místnost. Vestavěná světelná schémata Energise, Concentrate, Read a Relax (pro živou atmosféru, soustředění, četbu i odpočinek). Světlo můžete ovládat přímo přiloženým vypínačem se stmívačem Hue nebo pomocí Bluetooth. Chcete-li objevit více funkcí inteligentního osvětlení, stačí připojit k Hue Bridge.

  • White Ambiance
  • Včetně žárovky LED GU10
  • Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
  • Včetně vypínače se stmívačem
  • Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
