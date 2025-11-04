Koupelnové osvětlené zrcadlo Adore
Velké okrouhlé a po obvodu osvětlené koupelnové zrcadlo Adore vám obrovsky zpříjemní ranní i večerní toaletu. Ovládat ho můžete přímo přiloženým vypínačem se stmívačem Hue nebo pomocí Bluetooth. Chcete-li objevit kompletní sadu funkcí inteligentního osvětlení, připojte svítidlo k Hue Bridge.
- White Ambiance
- Integrované LED
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Včetně vypínače se stmívačem
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Kov