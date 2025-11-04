Koupelnové osvětlené zrcadlo Adore
S osvětleným zrcadlem Adore a zdrojem Philips Hue White ambiance si můžete vychutnat překrásný světelný efekt, který zabraňuje vzniku něžádoucích stínů. Pomocí stmívače nastavíte to správné světlo, které vás nabije energií, pomůže vám se soustředit, číst a relaxovat.
- White Ambiance
- Vypínač se stmívačem součástí balení
- Integrované LED
- White
- Chytré ovládání pomocí Hue bridge*
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Kov