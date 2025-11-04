Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White Ambiance Kulatý světelný panel Aurelle

Kulatý světelný panel Aurelle

Připojte světelný panel Philips Hue Aurelle White Ambiance do svého systému Philips Hue a užívejte si přirozeného bílého světla, které vám pomůže probudit se, nabrat energii, soustředit se, číst si a odpočívat. Je navrženo pro větší pocit prostoru ve vašem domě.

Položka již není k dispozici

Nejzajímavější výrobky

  • White Ambiance
  • Vypínač se stmívačem součástí balení
  • Integrované LED
  • White
  • Chytré ovládání pomocí Hue bridge*
Zobrazit všechny produktové specifikace
Find your product manual

Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    White

  • Materiál

    hliník

Odolnost

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Podporované systémy

Jiné