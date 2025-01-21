*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Sada dvou kusů, E27
Vytvořte si doma teplé až studené bílé světlo pomocí dvou chytrých žárovek s paticemi E27. Studené světlo vám ráno dodá energii, teplé tóny přispějí k příjemnému uvolnění navečer. Připojte svá světla k můstku Hue Bridge a využívejte kompletní možnosti ovládání a funkcí chytrého osvětlení.
- White Ambiance
- Je vyžadován Hue Bridge
- 2 × žárovka E27
- Teplé až studené bílé světlo
- Stmívatelné
- Chytré ovládání pomocí Hue Bridge*
Vytvořte si atmosféru s chytrým bílým osvětlením v barvě od teplé po studenou
Využijte více než 50 000 odstínů bílého světla, od teplého po studené, k vytváření optimální atmosféry pro práci, hru či odpočinek bez ohledu na denní dobu. Vykročte ráno pravou nohou do studeného jasného bílého světla, které vám dodá energii, nebo si pomocí zlatavých tónů připravte klidný večer.
Užívejte si ideální chytré osvětlení pro každodenní činnosti
Usnadněte si den předvolenými scénami osvětlení připravenými pomáhat vám při vašich každodenních činnostech. Dvě scény ve studených tónech, Energize a Concentrate, vám pomohou zahájit den a soustředit se, teplejší scény Read a Relax pak využijete, když si budete chtít užít kvalitní četbu a nechat mysl odpočinout.
Ovládání chytrého osvětlení i na dálku
Aplikace Hue vám poskytuje úplnou kontrolu nad chytrými světly, i když nejste právě doma. Vypněte a zapněte světla na dálku jen přes aplikaci. Získáte jistotu, že domácí osvětlení bude vždycky podle vašich představ.
Ovládejte světla hlasem
Při připojení k můstku Hue Bridge můžete spárovat světla se systémy Alexa, Apple HomeKit a Google Assistant a ovládat osvětlení pomocí hlasu. Jednoduché hlasové pokyny lze využít k zapínání a vypínání světla, úpravě jasu nebo nastavení světelné scény.
Připojte světla k můstku Hue Bridge, který umožňuje chytré osvětlení ovládat
Tento výrobek vyžaduje připojení k můstku Hue Bridge, který umožňuje využívat možnosti ovládání a chytré funkce. Ovládejte světla pomocí aplikace Philips Hue, nastavujte časovače, pravidelné činnosti, přidávejte nebo odebírejte světla a využívejte další funkce. *Můstek Hue Bridge se prodává samostatně
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
62x110