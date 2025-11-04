Podpora
Sada po dvou, GU10

Vytvořte si doma teplé až studené bílé světlo pomocí dvou chytrých žárovek s paticemi GU10. Studené světlo vám ráno dodá energii, teplé tóny přispějí k příjemnému uvolnění navečer. Připojte svá světla k můstku Hue Bridge a využívejte kompletní možnosti ovládání a funkcí chytrého osvětlení.

Položka již není k dispozici

  • White Ambiance
  • Je vyžadován Hue Bridge
  • 2 x GU10
  • Teplé až studené bílé světlo
  • Stmívatelné
  • Chytré ovládání pomocí Hue Bridge*
Specifikace

Rozměry zářivky

  • Rozměry (Š×V×H)

    50x57

Odolnost

Ochrana životního prostředí

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Záruka

Charakteristika světla

Rozměry a hmotnost balení

Informace o balení

Spotřeba elektrické energie

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Žárovka

Obsah balení

Podporované systémy

Jiné