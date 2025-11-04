Sada s 1 kusem E27
Tato chytrá LED žárovka s paticí E27 vyzařuje studené i teplé světlo a nabízí i všechny odstíny mezi tím. Hodí se pro většinu svítidel a má možnost okamžitého bezdrátového stmívání.
Nejzajímavější výrobky
- White Ambiance
- S podporou Bluetooth
- S podporou Hue Bridge
- Teplé až studené bílé světlo
- Bezprostřední ovládání přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
60x110