Sada s 1 kusem GU10
Tato žárovka s paticí GU10 s teplým i studeným bílým světlem je vhodná pro každou příležitost. Má možnost okamžitého bezdrátového stmívání a hodí se pro jakékoli bodové svítidlo v domácnosti.
Nejzajímavější výrobky
- White Ambiance
- S podporou Bluetooth
- S podporou Hue Bridge
- Teplé až studené bílé světlo
- Bezprostřední ovládání přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
50x58