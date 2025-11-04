Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White Ambiance Sada světelných schémat E27

Sada světelných schémat E27

Začínáme se sadou pro světelná schémata Philips Hue. Pomocí žárovky s paticí E27 a stmívače, jež jsou součástí balení, můžete procházet čtyřmi předvolenými schématy osvětlení a využívat bezdrátové stmívání. Připojením k můstku Hue Bridge získáte přístup k chytrým funkcím.

Položka již není k dispozici

Nejzajímavější výrobky

  • White Ambiance
  • S podporou Bluetooth
  • S podporou Hue Bridge
  • Teplé až studené bílé světlo
  • Chytré ovládání pomocí Hue Bridge*
Jiné