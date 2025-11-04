Sada světelných schémat E27
Začínáme se sadou pro světelná schémata Philips Hue. Pomocí žárovky s paticí E27 a stmívače, jež jsou součástí balení, můžete procházet čtyřmi předvolenými schématy osvětlení a využívat bezdrátové stmívání. Připojením k můstku Hue Bridge získáte přístup k chytrým funkcím.
- White Ambiance
- S podporou Bluetooth
- S podporou Hue Bridge
- Teplé až studené bílé světlo
- Chytré ovládání pomocí Hue Bridge*
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
60x110