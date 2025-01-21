*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Startovací sada: 3 inteligentní žárovky s paticí E27 (800)
Základní sada Philips Hue vám zajistí to správné světlo na vaše každodenní aktivity. Sada obsahuje tři chytré žárovky s paticí E27, můstek Hue Bridge a stmívač. Studené světlo vám dodá energii, teplejší tóny se hodí k odpočinku na závěr dne.
- White Ambiance
- Až 800 lumenů*
- 3 × žárovka E27
- Teplé až studené bílé světlo
- Zařízení Hue Bridge součástí balení
Vytvořte si atmosféru s chytrým bílým osvětlením v barvě od teplé po studenou
Využijte více než 50 000 odstínů bílého světla, od teplého po studené, k vytváření optimální atmosféry pro práci, hru či odpočinek bez ohledu na denní dobu. Vykročte ráno pravou nohou do studeného jasného bílého světla, které vám dodá energii, nebo si pomocí zlatavých tónů připravte klidný večer.
Užívejte si ideální chytré osvětlení pro každodenní činnosti
Usnadněte si den předvolenými scénami osvětlení připravenými pomáhat vám při vašich každodenních činnostech. Dvě scény ve studených tónech, Energize a Concentrate, vám pomohou zahájit den a soustředit se, teplejší scény Read a Relax pak využijete, když si budete chtít užít kvalitní četbu a nechat mysl odpočinout.
Ovládání chytrého osvětlení i na dálku
Aplikace Hue vám poskytuje úplnou kontrolu nad chytrými světly, i když nejste právě doma. Vypněte a zapněte světla na dálku jen přes aplikaci. Získáte jistotu, že domácí osvětlení bude vždycky podle vašich představ.
Bezdrátové ovládání pomocí stmívače
Stmívač na baterii vám umožňuje ovládat až 10 chytrých světel současně. Spínačem, který lze sejmout ze stěny a používat jako dálkové ovládání, lze stmívat a rozjasňovat světla nebo procházet předvolená světelná schémata.
Ovládejte světla hlasem
Při připojení k můstku Hue Bridge můžete spárovat světla se systémy Alexa, Apple HomeKit a Google Assistant a ovládat osvětlení pomocí hlasu. Jednoduché hlasové pokyny lze využít k zapínání a vypínání světla, úpravě jasu nebo nastavení světelné scény.
Mozek automatizace chytré domácnosti: můstek Hue Bridge
Můstek Hue Bridge představuje základní součást chytrého osobního systému osvětlení Philips Hue. Funguje jako mozek celého systému, komunikuje jak s chytrými žárovkami, tak s aplikací Hue a zajišťuje, aby vše dohromady fungovalo. Je také nutný pro různé automatizační funkce chytré domácnosti, například plánování pravidelných činností a časování.
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
62x110