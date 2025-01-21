*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Startovací sada: 4 chytré žárovky s paticí E27 (1100) + vypínač se stmívačem
Vychutnejte si relaxační a energizující scény nebo si hned vytvořte vlastní rutiny – pořiďte si základní sadu Hue White Ambiance E27. Její součástí je Hue Bridge, 4 chytré žárovky, které nabízejí celé spektrum bílého světla, a vypínač se stmívačem.
- Až 1100 lumenů
- Teplé i studené bílé světlo
- Zařízení Hue Bridge součástí balení
- Ovladač Dimmer switch součástí balení
Vytvořte si atmosféru s chytrým bílým osvětlením v barvě od teplé po studenou
Využijte více než 50 000 odstínů bílého světla, od teplého po studené, k vytváření optimální atmosféry pro práci, hru či odpočinek bez ohledu na denní dobu. Vykročte ráno pravou nohou do studeného jasného bílého světla, které vám dodá energii, nebo si pomocí zlatavých tónů připravte klidný večer.
Ovládání chytrého osvětlení i na dálku
Aplikace Hue vám poskytuje úplnou kontrolu nad chytrými světly, i když nejste právě doma. Vypněte a zapněte světla na dálku jen přes aplikaci. Získáte jistotu, že domácí osvětlení bude vždycky podle vašich představ.
Užívejte si ideální chytré osvětlení pro každodenní činnosti
Usnadněte si den předvolenými scénami osvětlení připravenými pomáhat vám při vašich každodenních činnostech. Dvě scény ve studených tónech, Energize a Concentrate, vám pomohou zahájit den a soustředit se, teplejší scény Read a Relax pak využijete, když si budete chtít užít kvalitní četbu a nechat mysl odpočinout.
Mozek automatizace chytré domácnosti: můstek Hue Bridge
Můstek Hue Bridge představuje základní součást chytrého osobního systému osvětlení Philips Hue. Funguje jako mozek celého systému, komunikuje jak s chytrými žárovkami, tak s aplikací Hue a zajišťuje, aby vše dohromady fungovalo. Je také nutný pro různé automatizační funkce chytré domácnosti, například plánování pravidelných činností a časování.
Okamžité ovládání světel
S vypínačem se stmívačem Hue budete mít všechna svá chytrá světla Philips Hue pod kontrolou. Jedním dotykem tlačítka můžou všichni u vás doma okamžitě ztemnit nebo rozjasnit místnost, vypnout či zapnout světla nebo nastavit světelnou scénu.
Jednoduchá bezdrátová instalace
Protože vypínač se stmívačem Hue využívá bezdrátovou technologii a je napájen z baterií, můžete ho pomocí dodávané lepicí pásky připevnit kamkoli. Když vypínač vyjmete ze zadní strany, můžete ho používat jako dálkové ovládání nebo připevnit na jakýkoli magnetický povrch.
Ovládejte systém hlasem
Platforma Philips Hue při ovládání světel spolupracuje se softwarem Amazon Alexa, Apple HomeKit i Google Home (využívajícím Asistenta Google). Zapínejte a vypínejte světla nebo je Ztlumte na požadovanou jasnost, abyste si navodili dokonalou atmosféru. Dokonce si můžete vyvolat přednastavené scény, měnit barvy a dělat řadu dalších věcí, aniž byste museli hnout prstem.
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
60x110