Stolní svítidlo Explore
Připojte stolní svítidlo Philips Hue White Ambiance Explore do svého systému Philips Hue a užívejte si přirozeného bílého světla, které vám pomůže probudit se, nabrat energii, soustředit se, číst si a odpočívat. Je navrženo tak, aby svítilo tam, kde to potřebujete nejvíce.
- White Ambiance
- Vypínač se stmívačem součástí balení
- E14
- White
- Chytré ovládání pomocí Hue bridge*
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Sklo