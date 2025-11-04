Podpora
Stolní svítidlo Phoenix

Stolní svítidlo Philips Hue Phoenix poskytuje regulovatelné světlo LED od teplého tónu až po chladný, které ladí s okamžiky vašeho dne. Můžete je připojit k domácí síti Wi-Fi prostřednictvím Hue Bridge (není součástí balení) a poté snadno ovládat pomocí chytrého zařízení.

  • White Ambiance
  • Integrované LED
  • White
  • Chytré ovládání pomocí Hue bridge*
  • Ovládejte systém hlasem*
Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    White

  • Materiál

    Kov

Odolnost

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Charakteristika světla

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Podporované systémy

Jiné