Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White Ambiance Stolní svítidlo Wellner

Stolní svítidlo Wellner

Bílé stolní svítidlo Philips Hue white ambiance Wellner s bílou atmosférou vám nabídne vestavěná světelná schémata a hřejivé i chladné tóny bílé, čímž vdechne jakémukoli pokoji či domácnosti jedinečný styl. Světlo můžete ovládat přímo přiloženým vypínačem se stmívačem Hue nebo pomocí Bluetooth. Chcete-li objevit více funkcí, stačí připojit k Hue Bridge.

Položka již není k dispozici

Nejzajímavější výrobky

  • White Ambiance
  • Včetně žárovky LED E27
  • Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
  • Včetně vypínače se stmívačem
  • Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Zobrazit všechny produktové specifikace
Find your product manual

Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    White

  • Materiál

    Sklo

Odolnost

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Charakteristika světla

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Podporované systémy

Jiné