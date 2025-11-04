Stolní svítidlo Wellner
Bílé stolní svítidlo Philips Hue white ambiance Wellner s bílou atmosférou vám nabídne vestavěná světelná schémata a hřejivé i chladné tóny bílé, čímž vdechne jakémukoli pokoji či domácnosti jedinečný styl. Světlo můžete ovládat přímo přiloženým vypínačem se stmívačem Hue nebo pomocí Bluetooth. Chcete-li objevit více funkcí, stačí připojit k Hue Bridge.
Nejzajímavější výrobky
- White Ambiance
- Včetně žárovky LED E27
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Včetně vypínače se stmívačem
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Sklo