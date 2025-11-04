Stolní svítidlo Wellness
Stolní svítidlo Philips Hue white ambiance Wellness s bílou atmosférou vám nabídne dokonalé hřejivé i chladné tóny bílé pro četbu, odpočinek, soustředění i načerpání energie. Světlo můžete ovládat přímo přiloženým vypínačem se stmívačem Hue nebo pomocí Bluetooth. Chcete-li objevit kompletní sadu funkcí inteligentního osvětlení, připojte svítidlo k Hue Bridge.
Nejzajímavější výrobky
- White Ambiance
- Včetně žárovky LED E27
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Včetně vypínače se stmívačem
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Barva
Černá
Materiál
Sklo