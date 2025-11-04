Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White Ambiance Stropní bodové svítidlo Adore Bathroom

Stropní bodové svítidlo Adore Bathroom

Stropní svítidlo Philips Hue white ambiance Adore s bílou atmosférou vám nabídne tři světelné body, které rozjasní jakoukoli místnost. Vestavěná světelná schémata Energise, Concentrate, Read a Relax (pro živou atmosféru, soustředění, četbu i odpočinek). Světlo můžete ovládat přímo přiloženým vypínačem se stmívačem Hue nebo pomocí Bluetooth. Chcete-li objevit více vlastností, stačí připojit k Hue Bridge.

Položka již není k dispozici

  • White Ambiance
  • Včetně žárovky LED GU10
  • Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
  • Včetně vypínače se stmívačem
  • Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
